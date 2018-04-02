Ayakkabı atölyesindeki yangın paniği kamerada

-Vatandaşlar

-İşçiler

-Atölyenin görüntüsü

-Genel detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa'da bulunan bir ayakkabı imalat atölyesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında içeride olan çalışanlar dumandan etkilenirken, atölye kullanılmaz hale geldi. Yaşanan panik anı ise cep telefonu ile görüntülendi. Gaziosmanpaşa Salihpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir ayakkabı imalat atölyesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın üzerine atölyede çalışan işçiler panikle dışarı kaçışmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüp dumanı tahliye etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, o esnada içeride olan bazı çalışanlar dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Öte yandan çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, binadan yoğun bir duman çıktığı ve çalışanların panikle kaçtığı görülüyor. Yangında atölye kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

