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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ayak Piyanosuna vatandaşlardan yoğun ilgi

Ayak Piyanosuna vatandaşlardan yoğun ilgi

-Piyanodan görüntü

--Vatandaşların ilgisi
--Vatandaş görüşleri

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Didim’de yaptığı Ayak Piyanosu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kent estetiğine katkı sunmak için vatandaşların hizmetine sunduğu ayak piyanosu ilk günden yoğun ilgi gördü. Didim Yunuslu Park’a yapılan piyano vatandaşların hem müzik zevkini ortaya çıkartıyor hem de spor yapmalarını sağlıyor. Vatandaşlar 24 tuşlu ve 2 oktav ses aralığına sahip piyano ile piyanonun hafızasında kayıtlı 10 şarkıyı ayaklarıyla çalabiliyor. Özellikle çocuklar ayak piyanosundan çok memnun kalırken gün boyu açık olan piyano vatandaşların memnuniyetiyle karşılandı. Ayak piyanosunda hangi tuşa basılırsa basılsın şarkının sıradaki notası çalınıyor, kayıtlı eserler ise rastgele seçiliyor. Ayak piyanosunu ilk gördüklerinde şaşıran vatandaşlar daha sonra ise müziğin keyfini çıkardı. Özellikle tatil için Didim'i tercih edenlerin dikkatini çeken ayak piyanosunu çok beğenen vatandaşlar, özellikle çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici olduğunu ifade ettiler. Çocuklara müziği sevdirmek için uygulamanın çok yerinde olduğunu belirten vatandaşlar, ayak piyanosu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Altınkum’daki Yunuslu Park’ta çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. Çim, çiçek ve çeşitli ağaçların dikildiği parkta çöp kovaları ve banklar da yenilendi.
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