-Düziçi Belediyesi önü genel görüntü

-Zabıta uygulama noktası önü

-Zabıta uygulama noktası genel görüntü

-İşgaliye parası ödeyen iki ayrı ticari araç şoförü ile röportaj



( OSMANİYE ) - "Ayak bastı" parası toplayan belediye geri adım attı- CHP’li Düziçi Belediyesi meclis kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında para toplanmasına gelen tepkiler üzerine uygulamaya son verildi OSMANİYE



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Düziçi Belediye Meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında 5 ile 25 TL arasında para toplanmasına gelen tepkiler üzerine belediye uygulamadan vazgeçti. Düziçi Belediyesinin 5 Aralıkta yapılan meclis toplantısında meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi.

Alınan meclis kararına göre ilçeye giren Tırlardan 25 TL ,kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo Türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi.

Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı. Şoförler ise Düziçi Belediyesinin bu uygulamasına tepki geldi. Gelen tepkiler üzerine Düziçi Belediyesi yetkilileri uygulamayı sonlandırma kararı aldı. Düziçi ilçe merkezi girişinde oluşturulan zabıta kontrol noktası da kaldırılarak zabıtalar kontrol noktasından ayrıldı. (SLÇ-



loading...