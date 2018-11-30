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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ayağından yaralanan eşek tedavi edildi - HATAY

Ayağından yaralanan eşek tedavi edildi - HATAY

- Eşeğin tedavi edilmesi - Hatay MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ'un AA muhabirine yaptığı açıklamaAyağından yaralanan eşek tedavi edildi - Gaziantep'te bir aracın çarpması sonucu ön ayağında çıkık meydana gelen eşek, Hatay 'da tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu - Hatay MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ:"İnsanlarda da ve diğer evcil hayvanlarda da kullanılan bir yöntemle ayağına basamayan merkebimiz ayağına basar şekilde tedavisi tamamlanarak taburcu edildi"HATAY (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde bir aracın çarpması sonucu öndeki sol ayağında çıkık meydana gelen eşek, Hatay 'da tedavi edildi.Gaziantep'in Yukarı Karavaiz mevkinde bir aracın çarptığı eşeğin acıyla kıvrandığını görenler, durumu Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneğine (CAHİDE) bildirdi.Dernek yetkilileri, sol ön ayağında çıkık oluşan eşeği, Hatay 'daki Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesine getirilerek yetkililerden tedavisi için yardım istedi.Burada anestezi altında ameliyata alınan eşek, ayağına "external fiksator" ve "pin" takılarak tedavi edildi.Çıkık ayağı iyileştirilen ve tekrar ayağa kalkan eşek, tedavisinin ardından Gaziantep'e gönderildi. Eşek, CAHİDE bünyesindeki yetkililerin kontrolünde, Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bakıma alındı.Eşeğin ameliyatını gerçekleştiren Hatay MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakanın erişkin bir merkep olduğunu ve hastaneye ayağındaki sorunla getirildiğini anlattı.Altuğ, "Hayvansever bir dernek olan CAHİDE yetkililerince bize getirildi.
Burada merkebin teşhisinde ön ayakta çıkık tespit edildi. Bu tür çıkıkların iyileşmesinde önemli olan external fiksator dediğimiz, insanlarda da ve diğer evcil hayvanlarda da kullanılan bir yöntemle ayağına basamayan merkebimiz ayağına basar şekilde tedavisi tamamlanarak taburcu edildi." dedi.
Hastanede her türlü hayvanlarda teşhis, tedavi ve operasyonlar yaptıklarını ve iyileştikten sonra doğal ortamına bıraktıklarını anlatan Altuğ, "Hayvansever derneklerimizin sayısı arttıkça gerek sahipsiz hayvanların korunması gerekse sokak hayvanlarının bakımına ekip olarak zevkle ortak oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastane Muhabir Evcil Hayvan Ameliyat Sokak Hayvanları 

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