Ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci kurtarıldı - ŞANLIURFA
- Ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci kurtarıldı - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıAyağına korkuluk demiri saplanan öğrenci kurtarıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Merkez Karaköprü ilçesinde ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu'nda 7'inci sınıfa devam eden Furkan Sayiş, oyun oynadığı sırada ayağına okulun bahçesindeki demir korkuluk saplandı.Öğrencilerin haber vermesi üzerine okul idarecileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Furkan Sayiş, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.