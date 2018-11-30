Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci kurtarıldı - ŞANLIURFA

Ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci kurtarıldı - ŞANLIURFA

- Ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci kurtarıldı - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıAyağına korkuluk demiri saplanan öğrenci kurtarıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Merkez Karaköprü ilçesinde ayağına korkuluk demiri saplanan öğrenci, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu'nda 7'inci sınıfa devam eden Furkan Sayiş, oyun oynadığı sırada ayağına okulun bahçesindeki demir korkuluk saplandı.Öğrencilerin haber vermesi üzerine okul idarecileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Furkan Sayiş, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Demir Korkuluk Korkuluk Bild Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı