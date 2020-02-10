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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ayağına kaynar su dökülen çocuğun imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti İzle

Ayağına kaynar su dökülen çocuğun imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti İzle

-Kazazedenin kurtarma görüntüsü ( cep telefonu)

( SİVAS )- Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor SİVAS

Hava Sıcaklığı Köy Yolları Karla Mücadele Cep Telefonu Kar Yağışı 


- Sivas’ta kar ve tipi nedeniyle köy yolları kapalı olunca ayağına kaynar su dökülen 4 yaşındaki Adem'in yardımına İl Özel İdare ekipleri yetişti. Sivas’ta yağan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 290 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. 4 yaşındaki Adem 2 saatte kurtarıldı Yoğun tipi Sivas’ın Gürün ilçesini de felç etti. Tipi, köylerle ilçe merkezi arasında ulaşımda aksamalara neden oldu. Hastaların hastanelere naklinde de güçlükler yaşandı. İlçe merkezine 17 kilometre mesafede ki Kızılören köyünde 4 yaşındaki Adem Üçpınar’ın ayağına kaynar su döküldü. Yanan çocuk için 112 ekiplerinden yardım istendi. Köy yolu araç ulaşımına kapalı olduğu için ambulans köye ulaşamayınca devreye ilçe özel idaresi ekipleri girdi. 2 saat süren karla mücadele çalışması neticesinde köye ulaşılarak minik kazazede hastaneye Gürün Devlet Hastanesine ulaştırıldı. (YK-GF-
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