Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ayağına kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk kapalı köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı Haberi

Ayağına kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk kapalı köy yolunun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı Haberi

Çocuğun taşınarak ambulansa götürülmesinden görüntü

Hastane Karla Mücadele Sağlık Ekipleri Kar Yağışı Kaynar 

-Çocuğun ambulansa alınmasından görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te aşırı kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde ayağına sıcak su dökülen 2 yaşındaki Kenan Erbek karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.Düğüncüler köyünde ikamet eden 2 yaşındaki Kenan Erbek evde oyun oynadığı esnada ayağına kaynar su döküldü. Ayağından yaralanan Erbek'in yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak köy yolu kar nedeniyle kapalı olunca, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım istedi. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu sağlık ekipleri, Düğüncüler köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Erbek, yaklaşık 2 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedavi altına alınan Kenan Erbek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı