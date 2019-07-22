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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan kuş kurtarıldı İzle

Ayağına ip dolanınca çatıda mahsur kalan kuş kurtarıldı İzle

Kuşun çırpınma görüntüsü

Bild Irak 

-İtfaiye kurtarma görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 9 katlı apartmanın çatısında ayağı ipe takılınca mahsur kalan kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Fatih Mahallesi Belediye Bloklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri çatı kenarında bir kuşun çırpındığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile 9 katlı apartmanın çatısına ulaşarak ayağı ipe takılan ve çırpınan kuşu ipi keserek kurtardı. Daha sonra kuşun ayağındaki ipleri temizleyen itfaiye ekipleri kuşu tekrar özgürlüğüne bıraktı. (YC-AH-
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