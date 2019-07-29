Ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı - MALATYA Haberi
- Malatya 'da ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek - Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarılması - Leyleğe su içirilmesiAyağına ip dolanan leylek kurtarıldı - Malatya 'da ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Akçadağ ilçesinde ayağına ip dolandığı için yuvasında mahsur kalan leylek kurtarıldı. Malatya - Kayseri kara yolu üzeri Akçadağ ilçesi yakınlarındaki elektrik direğinde bir leyleğin yuvasında çırpındığını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünden yardım istedi.Vinç yardımıyla elektrik direği üstündeki yuvaya ulaşan ekipler, leyleğin ayağına dolanan ipi keserek kurtardı.Ayağından yaralandığı belirlenen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına aldı.
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