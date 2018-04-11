Ayağına dolanan iple ağaçta mahsur kalan güvercini vatandaşlar kurtardı

-Veterinerin tedavi etme anının fotoları



( KARABÜK )- Önce kurtardılar ardından veterinere tedavi ettirdiler KARABÜK



- Karabük’te ayağına dolanan iple dikenli akasya ağacında mahsur kalan ve yaralanan güvercini vatandaşlar kurtardı. Ağacın dikenli olmasından dolayı yaralanan güvercin çağrılan veteriner tarafından tedavi edildikten sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu. Karabük’te medyana gelen olayda site sakinleri dikenli akasya ağacında bir güvercinin mahsur kaldığını ve kurtulmak için çabaladığını fark etti. Bunun üzerine Zafer Çetin isimli bir vatandaş merdiven yardımı ile çıktığı akasya ağacında ayağına dolanan ipten dolayı güvercinin mahsur kaldığını ve yaralandığını gördü. Bunun üzerine Çetin güvercinin ayağına dolanan ipleri çözerek dikenli dalların arasından yaralı olarak güvercini kurtardı. Kurtulmak için çabalarken, yaralanan güvercini site sakinlerinden Nimet Soylu, telefonla ulaştığı Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman’dan yardım isteyerek veteriner talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen belediye veteriner hekimi yaralı güvercini tedavi etti. Kanaması durdurulan ve bir süre dinlendirilen güvercin daha sonra doğa bırakıldı. Yaralı güvercinin kurtarılma anı ise vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. (YE-

