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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye kurtardı Haberi

Ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye kurtardı Haberi

ZİNCİRİN KESİLMESİ

Bild Hayvan Barınağı Hayvan 

-KÖPEĞİN GÖRÜNTÜSÜ

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Suluova ilçesinde ayağı zincire dolanan köpeğin imdadına Suluova Belediyesi ekipleri yetişti. Vatandaşların durumu belediye hayvan barınağı yetkililerine bildirmesinin üzerine gelen ekipler köpeği uyuşturduktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri köpeğin ayağındaki zinciri ispiralle keserek, hayvanı kurtardı.
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