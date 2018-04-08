Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Ayağı tele takılan kediyi vatandaşlar kurtardı

Ayağı tele takılan kediyi vatandaşlar kurtardı

ayağından asılı kedi

-kedinin kurtarılması
-vatandaşların olayı anlatması

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa’da ayağından tellere takılarak asılı kalan kediyi vatandaşlar kurtardı. Bursa Osmangazi İlçesi Osmangazi Mahallesi Satı Caddesi’nde bulunan bir sitenin duvarından atlamak isterken ayağından tellere asılı kalan Pamuk isimli kediyi vatandaşlar kurtardı. Acılar içinde miyavlayan kedinin sesini duyan vatandaşlar kediyi kurtarmak için çaba gösterdi. Can havliyle ilk önce kendini kurtarmak isteyenlere saldırmaya çalışan kedi daha sonra asılı kaldığı tellerden kurtarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı