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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Ayağı otomobil ile motosiklet arasında sıkışan kadın dakikalarca kurtarılmayı bekledi Haberi

Ayağı otomobil ile motosiklet arasında sıkışan kadın dakikalarca kurtarılmayı bekledi Haberi

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İlk Müdahale Trafik Kazası Belediye Çalışanı Trafik Polisi Yaralı Kadın 

-olay yerinden detay
-yaralı kadının kıvranması
-yaralı kadınına olay yerinde müdahale
-yaralı kadının ambulansa konulması

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da trafik kazası 1 yaralı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da trafik kazasında ayağı otomobil ile motosiklet arasında sıkışan kadın dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Hasan D. kontrolündeki 11 DP 565 plakalı otomobil, İsmail K. yönetimindeki 63 YL 954 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kadının ayağı motosiklet ile otomobil arasında sıkıştı. Bir süre acı içinde yardım bekleyen kadının imdadına belediye çalışanı olan yakını ile çevredekiler yetişti. Olay yerine, 112 sağlık görevlileri ve trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı kadın ambulansla 500 yataklı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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