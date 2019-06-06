Ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdılar



- Zonguldak'ta Harmankaya Şelalelerine ailesi ile birlikte gezmeye giden Berna Baltacı'nın(35) ayağı kırıldı. Olay yerine gelen ekipler ayağı kırılan kadını 2 kilometre taşıdı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak merkeze bağlı Elvanpazarcık Beldesi'nde bulunan Harmankaya Şelalelerine ailesi ile birlikte gezmeye giden Berna Baltacı'nın(35) ayağı kırıldı. Yaşanan olayın ardından bölgeye giden AFAD ekipleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ayağı kırılan kadına müdahale eden ekipler kırılan ayağı şişme atel ile sabitledi. Kazazedeyi sedyeye alan ekipler yaklaşık 2 kilometre taşıdıktan sonra ambulansa ulaştırdılar. Berna Baltacı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavisi orada devam etti.

