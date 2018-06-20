Ayağı kırılan horozu için gözyaşı döktü

-Vatandaşlar hayvanlarını hastaneye getirirken

-Hayvanlarının tedavisi için sıra alırken

-Vatandaşlar sıra beklerken

-Doktor köpeği muayene ederken

-Serum bağlanmış köpeğin görünütüsü

-Köpeğini tedaviye getiren Feride Ercis röp.

-Ayağı kırılan horozunu getiren Fatma Şahin röp.

-Ayağı yaralanan kedisinin tedaviye getiren küçük kız röp.

-Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı - Prof. Dr. Mehmet Başalan röp.

-Hastaneden genel görüntüler

-Tedavi sonrası köpeğine reçete yazılan Mustafa Gıcırlı röp.



( KIRIKKALE - HD)- 24 saat hayvan hastanesinde acil kliniği ve poliklinik hizmeti KIRIKKALE



- Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ayağı kırılan horozunu tedavisi için getiren bir kadın, hayvanları çok sevdiğini ifade ederek gözyaşlarını tutamadı. Kırıkkale’de 24 saat hizmet acil klinik hizmeti veren Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hayvanların tedavisi için yılda yaklaşık 3 bin hayvan getiriliyor. Ayağı kırılan horozunun tedavisi için getiren Fatma Şahin ise hayvanları çok sevdiğini ifade ederek gözyaşı döktü. Diğer hayvan sahipleri ise kedi ve köpeklerinin tedavisi için hastaneye getirip muayene ettirdiler. Muayene sonrası doktorlar tedavi gören hayvanlar içinde reçete yazdı. “Tedavi için yılda en az 3 bin hasta geliyor” Hayvan Hastanesinin 24 saat hizmet veren, bir acil kliniği ve poliklinik hizmetinin sürdüğünü ifade eden Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başalan, “Kırıkkale ili ve çevresindeki illerden hasta kabul etmekteyiz. Gördüğünüz gibi çok değişik hayvan türlerine ait hastalarımız olmakta. Kedi, köpek ağırlıklı olmak üzere bazen nadiren gördüğümüz vatandaşın horozu gibi hayvanları da getirip burada teşhis ve tedavilerini yapabilmekteyiz. Hastanemiz yılda yaklaşık 3 bin civarında hasta kabul etmektedir” dedi.

“Sabaha kadar acil pratisyen hizmeti” Üçte ikisi kedi köpek türü arkadaş hayvanlarından, dost hayvanlarından oluştuğunu belirten Başalan, “Bu hayvanlarımızın ister dahili vakaları, iç hastalıkları vakaları veya cerrahi doğum vakaları teşhis edilmekte. Tedavilerini tamamladıktan sonra taburcu edilmektedirler. Saat 17.00’den sonra sabaha kadar acil hizmetini pratisyen hekimlerimiz sürdürmekteler. Bölgedeki hayvanseverlerimiz her zaman gelip hayvanlarını muayene ettirebilirler. Rutin kontrollerini yaptırabilirler. Aşılarını ve bakımlarını yaptırabilirler. Çünkü artık hayvanlarla birlikte yaşayan toplum olduk. Hem arkadaş hayvanlarımız, hem gıda üreten çiftlik hayvanlarına bakıyoruz” diye konuştu.

(HA-SLH-

