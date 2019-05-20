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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ayağı ağaca takılan Sığırcık kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ayağı ağaca takılan Sığırcık kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İtfaiye aracından detaylar

İtfaiye Eri Irak 

-İtfaiye eri merdivenle ağaca çıkması
-Kuşu kurtarması

( VAN ) VAN

- Van’da ayakları ağaca takılı kalan Sığırcık kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Baçıvan Mahallesinde ayakları ağaca takılı kalan Sığırcık kuşun çırpındığını fark vatandaşlar itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdiven yardımıyla kuşa ulaştı. Kuşu ağaçtan kurtaran itfaiye eri, daha sonra kuşu tekrardan doğal ortamına bıraktı.
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