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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Ayağa kalkmadıkları' gerekçesiyle çalışanlarını döven patron gözaltına alındı

'Ayağa kalkmadıkları' gerekçesiyle çalışanlarını döven patron gözaltına alındı

arşiv

( İSTANBUL ) - "Ayağa kalkmadıkları" gerekçesiyle çalışanlarını döven patron gözaltına alındı İSTANBUL

Tron Eğlence Mekanı Kamera Dayak 


- Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden patron gözaltına alındı. Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isminde iki çalışan mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yemişti. Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl patronundan şikayetçi olmuştu ve darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Sarp anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Şahin Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şahin Ş.'nin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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