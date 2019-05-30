'Ayağa kalkmadıkları' gerekçesiyle çalışanlarını darp eden zanlı adliyeye geldi Haberi

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( İSTANBUL ) "Ayağa kalkmadıkları" gerekçesiyle çalışanlarını darp eden zanlı adliyeye geldi- "Çalışanlarınızı neden darp ettiniz?" sorusuna "Yok kardeşim yok" dedi İSTANBUL



- Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden zanlı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Zanlı, basın mensuplarının "Çalışanlarınızı neden darp ettiniz?" sorusuna "Yok kardeşim yok" şeklinde cevap verdi. Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isimli çalışanlar, mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp edilmişti. Darp anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şahin Ş. ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Polisler eşliğinde adliyeye giriş yapan zanlı, basın mensuplarının "Çalışanlarınızı neden darp ettiniz?" sorusuna "Yok kardeşim yok" şeklinde cevap verdi.

