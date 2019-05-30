'Ayağa kalkmadıkları' gerekçesiyle çalışanlarını darp eden patron adliyeye sevk edildi Haberi

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( İSTANBUL ) "Ayağa kalkmadıkları" gerekçesiyle çalışanlarını darp eden patron adliyeye sevk edildi İSTANBUL



- Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden patron adliyeye sevk edildi. Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isminde iki çalışan mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yemişti. Darp anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Şahin Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şahin Ş. ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

