Ay yıldız desenli buzağı görenleri şaşırtıyor Haberi

-Buzağının annesinden süt içerken çekilen görüntüleri

-Buzağının sahibi ile röportaj



( YOZGAT -ÖZEL-HD) YOZGAT



- İki haftalık bir buzağının üzerindeki ‘ay yıldız’ı andıran şekil, insanların ilgisini çekiyor. Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Araplı Kasabası’nda çiftçilik yapan Hüseyin Kılıç’a ait inek doğum yaptı. Aile doğan buzağının üzerinde ay yıldıza benzer bir desen gördü. Bunun üzerine iki haftalık buzağı köyde ilgi odağı oldu. Üzerinde ay yıldız bulunan buzağının çok ilgi gördüğünü söyleyen Hüseyin Kılıç, kendileri için bu durumun milli bir gurur olduğunu söyledi.



Kılıç yaptığı açıklamada üzerinde ay yıldız deseni bulunan buzağıyı merak edip görmek isteyenlerin olduğunu söyleyerek “Ben 7 baş hayvan aldım. Biri doğum yaptı bir baktım buzağıda bulunan desen ilgimi çekti. Ay ile yıldızı gördüm, şaşırdım. Henüz iki hafta oldu, ay yıldız bizim gururumuz olduğu için sevindim. Milli duygularımız için biz varız, bu yaşanılmaz bir durum. Buzağıya vatandaşımız çok ilgi gösteriyor. Buzağıyı görmek isteyenler geliyor. İlk defa böyle bir şey gördüklerini söylüyorlar” dedi.

Kılıç, ay yıldız desenli buzağıyı satmayacağını ve besleyeceğini de sözlerine ekledi.

