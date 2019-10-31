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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu

Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu

genel görüntü

Gökyüzü 

-hilal ile yıldızdan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde yan yana duran hilal ve yıldız Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu.Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen ve Türk bayrağını anımsatan hilal ile yıldızın buluşması görsel bir şölen sundu. Hilal ile yıldızın bu buluşmasını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

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