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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ay, tutulma öncesi kızıla büründü

Ay, tutulma öncesi kızıla büründü

Ayın doğarken kızıla bürünmesi

Gesi Doğuş 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ay'ın tutulma öncesinde doğarken kızıla bürünmüş hali eşsiz manzaralar oluşturdu. 21.34’de başlayan tutulmanın ortası 00.31’de gerçekleşecek ve tutulma saat 03.18’de sona erecek. Türkiye'den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34'te gerçekleşmeye başladı.
Tuluma öncesinde kızıla bürünmüş ayın doğuşu kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kırmızıya bürünen ayın önüne gelen bulutlar eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu. 21.34’de başlayan tutulmanın ortası 00.31’de gerçekleşecek ve tutulma saat 03.18’de sona erecek. Tutulması sırasında Ay'ın yüzde 65'inin Dünya'nın gölgesi içerisinde kalması bekleniyor.
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