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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Ay depremleri ilk kez Apollo misyonuyla keşfedildi Haberi

Ay depremleri ilk kez Apollo misyonuyla keşfedildi Haberi

İnsanoğlu Dünya dışında bir gök cismine ilk kez 50 yıl önce ayak bastı. 16 Temmuz 1969'da Apollo 11 misyonuyla Ay'a gönderilen astronotlar, 20 Temmuz 1969'da Ay'da ilk adımı attı. O dönem yapılan çalışmalarda çığır açıcı keşifler yapıldı. Bunlardan biri de Ay'daki depremlerdi. Apollo misyonunlarının bilim dünyasına katkılarından bazılarını derledik.

Tron İnsanoğlu Misyon Deprem 

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