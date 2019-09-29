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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Avusturya'da seçimlerin kazananı popülist Kurz oldu

Avusturya'da seçimlerin kazananı popülist Kurz oldu

Sebastian Kurz'un gelişi

Aşırı Sağcı Seçim Barajı Genel Başkan Basın Mensupları Sosyal Demokrat 

-Konuşması
-Kurz'un program çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlaması

( VİYANA ) VİYANA

- Avusturya'da bugün yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37 ile seçimi kazandı.Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 37,2 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti.Buna göre bir önceki seçimlere göre, merkez sağ ÖVP oylarını yüzde 5’den fazla yükseltirken, sosyal demokratların oylarında yüzde 5 oranında gerileme oldu. Yüzde 10 oranında oy kaybeden aşırı sağcı FPÖ ise en çok oy kaybeden parti oldu.Ülkede 2017’de meclis dışında kalan Yeşiller Partisi yüzde 14 ile yeniden meclise girerken, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 7,4 oranında oy aldı.Geçen seçimde meclise giren Liste Jetzt ise yüzde 4 seçim barajının altında kalarak meclise giremedi.
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