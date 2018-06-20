Avusturya'da oy verme işlemleri sona erdi Video

-Saat 21:00 itibarıyla kapıların kapanması.

-Son oy kullananlar.

-Viyna Bşkonsolos Asip Kaya konuştu.

-İçeriden detaylar



( VİYANA -HD) VİYANA



- 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi Avusturya’da saat 21.00’de sandıkların kapanması ile sona erdi. Son dakikalarda bile oy vermek için koşuşturan vatandaşlar oylarını kullandı. Avusturya’da yurt dışında 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 52 bin 366 kişi oy kullandı. Avusturya’da kayıtlı toplam 55 bin 273 seçmen oy kullandı. Böylelikle bir önceki seçimde oy kullananların sayısında artış olduğu kaydedildi. Viyana Başkonsolosu Asip Kaya düzenlediği basın açıklamasında, ’’7 Haziran günü başladığımız 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 13 gün süren bir maraton sonucunda şu an itibarıyla tamamlanmış bulunmaktadır. Kullanılan oyların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu 13 gün süresince çok özverili şekilde görev yapan komisyonumuza, sandık sorumu üyelerimize ve müşahitlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu süre boyunca karşılıklı saygı içinde hoşgörülü şekilde görev yaptılar. Ortalama yaklaşık 15 saat çalıştılar” dedi.

Kaya, acıkmasına şöyle devam etti: “Bu süreçte görev alan arkadaşlara siyasi parti görevlilerine tekrar en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah burada kullanılan oylar 24 Haziran’da ülkemizde yapılacak seçimler milletimiz için hayırlı olacaktır. Buradaki kullanılan oyları komisyon üyelerimizle birlikte mühürleyip bu gece Münih’e gideceğiz. Burada Türkiye’den gelen siyasi parti yetkililerine teslim edeceğiz. Bu oylar Ankara’ya gidecek ve 24 Haziran seçimleri sonunda sandıklar açılıp sayılacak. Bu sandıklardan hangi sonuçların çıktığını görmüş olacağız.” (MEA-DK-Y)

