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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Avusturya'da 'Irkçılığa Başkaldır' gösterisi - VİYANA

Avusturya'da 'Irkçılığa Başkaldır' gösterisi - VİYANA

Avusturya'da "Irkçılığa Başkaldır" gösterisi - VİYANA - Göstericilerden ve yürüyüşten görüntüler - Güvenlik önlemlerinden detaylar - Doktor Mireille Ngosso ile röportaj - Aktivist Olga Weinberger ile röportaj - Başkent Viyana 'da yaklaşık 20 bin kişi Avrupa'da hayatın her alanında hissedilen aşırı sağcı, ırkçı ve Müslüman karşıtı politikalar karşıtı protesto düzenlendi - Doktor Mireille Ngosso: - "Dün Christchurch'te ibadet etmenin dışında hiçbir suçu olmayan, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu 49 kişinin hunharca katledilmesinin ardından, bugün Müslüman düşmanlığına karşı açık bir duruş sergilenmesi büyük bir önem arz ediyor"VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana 'da yaklaşık 20 bin kişi, Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sağcı, ırkçı ve Müslüman karşıtı politikaları protesto etti.Şehrin önemli meydanlarından İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Irkçılığa başkaldır", "Yönetimde Nazilere hayır", "Başörtüsü yasağı ırkçılıktır", "Terörün dini yoktur, Müslümanlara karşı provokasyona hayır" yazılı pankartlar açtı."Irkçılığa Başkaldır" sloganı altında düzenlenen gösteride konuşmacılar, Avrupa'dan yayılan ırkçı ve aşırı sağcı söylemin Yeni Zelanda'da korkunç yüzünü gösterdiğine dikkati çekerek, Avusturya'da birlikte yaşamı olumsuz etkileyen ırkçı, kışkırtıcı politikaların sonlandırılması çağrısında bulundu.Gösterinin düzenleyicilerinden aktivist Muhammed Yüksek, bir yılı aşkın süredir yönetimde olan aşırı sağcı hükümetin politikaları ve ırkçılığa karşı seslerini yükseltmek için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Yüksek, aşırı sağcı hükümetin Müslümanları hedef gösterici tutumuna tepki göstererek, "Bizden önceki nesil belki de birçok Avusturyalının yapmadığı işleri yaparak burada yaşam mücadelesi verdi. Bizler de bu ülkenin vatandaşları olarak göz ardı edilmek istemiyoruz. Bunun için de bu tür gösterilere daha çok katılarak sesimizi duyurmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
- Müslüman düşmanlığı vurgusuDoktor Mireille Ngosso, ayrımcılık, ırkçılık ve hükümetin son yıllarda sosyal sistemi tahrip edici politikalarına karşı açık bir duruş sergilemek üzere gösteriye katıldığını söyledi.

Ngosso, özellikle Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısına dikkati çekerek, "Dün Christchurch'te ibadet etmenin dışında hiçbir suçu olmayan, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu 49 kişinin hunharca katledilmesinin ardından, bugün Müslüman düşmanlığına karşı açık duruş sergilenmesi büyük önem arz ediyor." görüşünü paylaştı.Olga Weinberger de aşırı sağcı hükümetin ırkçı politikalarıyla toplumu kutuplaştırdığına işaret ederek, birlikte yaşamın güçlendirilmesi için din, dil ayrımı yapılmaksızın birlik içinde ırkçılığa karşı mücadele yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.Weinberger, dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu tür gösterilerin Avrupa genelinde daha fazla yapılması gerektiğini, ırkçı politikalara karşı toplumun uyarılmasının önemli olduğunu vurguladı.Konuşmaların ardından göstericiler, şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatarak Karlzplatz'a kadar yürüdü.Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri yaklaşık 4 saat sürdü.

Terör Saldırısı Yaşam Mücadelesi Ayrımcılık Aşırı Sağ Aşırı Sağcı 

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