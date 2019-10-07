Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avusturya'da 'iklim değişikliği'ne karşı işgal eylemleri - VİYANA

Avusturya'da 'iklim değişikliği'ne karşı işgal eylemleri - VİYANA

Avusturya 'da "iklim değişikliği"ne karşı işgal eylemleri - VİYANA - Yol kapatıp oturan eylemcilerden detaylar - Şarkı söyleyen eylemcilerden detaylar - Pankart detayları - Güvenlik önlemi detayları - Eylemcilerin gözaltına alınarak götürülmeleri - Başkent Viyana'da, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen bir grup protestocu, şehrin işlek caddelerini işgal ederek, trafiğin akışını engellediVİYANA (AA) - Avusturya 'nın başkenti Viyana'da bir grup, şehrin işlek caddelerini trafiğe kapatarak, iklim değişikliği, çevrenin korunması ve küresel ısınmaya dikkati çekmek için eylem gerçekleştirdi.Trafik akışının yoğun olduğu Getreidemarkt, Babenbergerstresse ve Mariahilfer caddelerinin kesiştiği kavşağı işgal eden "Extinction Rebellion" isimli çevreci oluşumun Viyana'daki üyeleri, iklim değişikliğine ilişkin dikkat çekici pankartlar açtı.Dünya genelinde 60'ın üzerinde şehirde işgal eylemi düzenleyen göstericiler konuşmalarında, siyasilere vakit kaybetmeden küresel ısınmayı önlemeleri ve çevreci önlemleri hayata geçirmeleri çağrısında bulundu. - 75 göstericiye cezai işlem yapıldıPolisin işgal eylemini sonlandırma çağrılarına karşın bir grup gösterici oturma eylemini sürdürdü.Caddenin ortasına yerleştirilen ve üzerinde "kanayan dünya haritası bulunan" bir levhaya bazı göstericiler ellerini yapışkanla yapıştırdı.Polis ve eylemciler arasında herhangi bir arbede yaşanmazken, emniyet güçleri işgali sürdüren göstericileri oturdukları yerlerden tek tek caddenin dışına taşıdı.Yaklaşık 6 saat süren işgal eyleminde polis, "toplanma yasasına aykırı davrandıkları" gerekçesiyle 75 gösterici hakkında cezai işlem yaptı.

Protesto İklim Değişikliği Dünya Haritası Oturma Eylemi Küresel Isınma 

İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı