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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Avusturya’da ibadete açılan camide bayram namazı - VİYANA İzle

Avusturya’da ibadete açılan camide bayram namazı - VİYANA İzle

- Avusturya’da ibadete açılan cami - Gurbetçilerden detaylar - Dernek Başkanı Hacı Yağcı ile röportajAvusturya’da ibadete açılan camide bayram namazı - Hükümet tarafından dini faaliyetlerine son verilen Türklere ait cami, bayram namazında kapılarını ülkedeki Müslümanlara açtıVİYANA (AA) – Avusturya’da aşırı sağcı hükümet tarafından kapatılan eski adıyla Nizam - ı Alem camisine ülkedeki Müslümanlar bayram namazında yoğun ilgi gösterdi.Başkent Viyana ’nın 10’uncu bölgesinde yer alan camide kılınan bayram namazına şehrin bir çok yerinden iştirak eden Müslümanlar, gösterdikleri yoğun ilgiyle cami ve cemaatine destek oldu.AA muhabirine konuşan, Dernek Başkanı Hacı Yağcı, kapatılan camilerinde bayram namazını kılabilmenin verdiği mutluluğu ifade ederek, “Bugün cemaatimizle birlikte bayram namazımızı eda ettik, Allaha şükürler olsun. Cuma namazını da hep birlikte eda edeceğiz.” diye konuştu.
Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından alınan izin belgesin gösteren Yağcı, Din İşleri Dairesi tarafından istenen kimi eksik belgelerin tamamlanarak söz konusu kuruma gönderildiğini, buradan gelecek belgeyle camilerinin Avusturya makamları tarafından resmen tanınacağını söyledi.

Bayram namazı sonrası caminin yeniden ibatede açılması vesilesiyle cami cemaatine tatlı ikram edildi.Eski adıyla Nizam - ı Alem camisi Avusturya makamları tarafından geçen Cuma günü ülkedeki diğer 6 cami ile birlikte ibadete kapatılmıştı.Önceki gün Din İşleri Dairesinin camiye ilişkin istediği evrakları tamamlayan dernek yöneticileri Viyana Alperenler ismiyle caminin tekrar hizmete girmesi için girişimde bulunmuş, daha sonra Din İşleri Dairesi, “Alperenler” isminin değiştirilmesi ve kimi düzenlemelerin yapılmasını talep etmişti. Bunun üzerine dernek yöneticileri istenen düzenlemelerin yanı sıra caminin adını Vakıf Camisi olarak değiştirerek, Din işleri dairesine resmi ibadethane için başvurusunu yenilemişti. Avusturya İslam Cemaatinden alınan geçici izinle ibadete acılan cami, Avusturya makamlarından gelecek onayı bekliyor.

Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Muhabir Bayram Namazı Hükümet 

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