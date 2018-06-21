Avusturya'da Filistin dostu aktiviste sansür - VİYANA
- Dar el Janub Sözcüsü Oliver Haşemizadeh'in açıklaması - Dhoruba el Mücahit bin Wahad'ın açıklaması - Amerikalı siyahi Müslüman aktivist Dhoruba el Mücahit bin Wahad'ın Viyana'da katılacağı konferans, Filistin yanlısı konuşma yapacağı gerekçesiyle iptal edildi - Dhoruba el Mücahit bin Wahad: - "Viyana Üniversitesinin bana uygulamaya çalıştığı sansür beni etkileyemez. Ben bir Müslüman'ım ve barış içinde yaşamayı hak eden Müslümanlarla omuz omuza, yan yana olmaya devam edeceğim" - Dar el Janub Sözcüsü Oliver Haşemizadeh: - "Üniversite, konuşmacının Filistin - İsrail sorununa ilişkin fikir beyan etmesi durumunda müdahale edeceği gibi şartlar koştu"VİYANA (AA) - Amerikalı siyahi Müslüman aktivist Dhoruba el Mücahit bin Wahad’ın Viyana'da vereceği konferans, Filistin yanlısı konuşma yapacağı gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından iptal edildi.Viyana Üniversitesi yönetimi, aktivist Wahad'ın yaşamı ve mücadelesi üzerine, Afrika Bilimleri Fakültesinde yapacağı konferansı iptal etti.Dhoruba el Mücahit bin Wahad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viyana Üniversitesinin, şahsına yönelik baskıcı tutumunu eleştirerek üniversitenin kendisine sansür uygulamaya çalıştığını söyledi.
Wahad, Avusturya ’ya İsrail, siyonizm ya da Avrupa’nın anladığı antisemitizm üzerine konuşmak için gelmediğini, siyasi mücadelesi ve Kara Kaplan hareketinin 60’lı ve 70’li yıllardaki çalışmalarını aktarmak için geldiğini ifade etti. Kendisinin “terörist suç organizasyonuna üye” biri olarak tanımlandığına işaret eden Wahad, "Benim şahsıma yönelik bu saldırıyla üniversite, ırkçı ve Avrupa merkezli çarpık eğitim sistemini kamufle etmeye çalışıyor.” diye konuştu. Wahad, tarihin antisemitizm başta olmak üzere ırkçılığın ve siyonizmin çıkış noktası olarak Avrupa ve beyaz insanı gösterdiğine dikkati çekerek “Viyana Üniversitesinin bana uygulamaya çalıştığı sansür beni etkileyemez, ben bir Müslüman'ım ve barış içinde yaşamayı hak eden dünyadaki bütün Müslümanlarla omuz omuza, yan yana olmaya devam edeceğim.” dedi. Konuşmayı organize eden ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşu Dar el Janub'un Sözcüsü Oliver Haşemizadeh, aylar öncesinden üniversiteyle iş birliği içinde Wahad’ın bugün yapacağı konferans üzerine anlaştıklarını belirtti. Haşemizadeh, Avusturya Üniversiteli Öğrenciler Birliği (ÖH) ve Yahudi Üniversiteli Öğrenciler Birliğinin (JÖH), Wahad'ın "antisemitik ve terör oluşumlarına yakın olduğu" gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunarak üniversite yönetimine baskı uyguladığını söyledi.
Üniversite yönetiminin, önce konuşmanın yapılması için kimi şartlar koştuğunu kaydeden Haşemizadeh, “Üniversite, konuşmacının Filistin - İsrail sorununa ilişkin fikir beyan etmesi durumunda müdahale edeceği gibi şartlar koştu, biz bu ilk kısmı kabul ettik. Daha sonra konferansın topluma kapalı fakültede bir ders gibi 8 - 10 öğrenciye yönelik olacağını söylediler, biz de bu akıl almaz isteği kabul etmedik." diye konuştu. Haşemizadeh, üniversite yönetiminin akıl almaz taleplerle konferansı iptal ettiğini vurguladı. - Dhoruba el Mücahit bin Wahad kimdir?Richard Earl Moore ismiyle 1944 yılında ABD’de dünyaya gelen yazar ve aktivist Wahad, Kara Panter Partisi liderliğinin yanı sıra Siyah Özgürlük Ordusu kurucuları arasında yer aldı.ABD'de siyahilere yönelik ırkçı saldırılara karşı yürüttüğü mücadeleyle bilinen Wahad, 1970'lı yıllarda cinayet suçlamasıyla hapse girdi. 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Wahad, 1990’da suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.Bir dönem Gana’da yaşayan Wahad, Pan - Afrikanizm düşüncesini yaymak için Afrika'da çalışmalar yürüttü.New York’ta yaşamını sürdüren Wahad, siyahi mahkumlara yönelik yardım kuruluşu ve Pan - Afrikanizm düşüncesini geliştirme enstitüsünü kurdu.