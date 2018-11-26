Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Avusturya'da demir yolu işçilerinden grev - VİYANA

Avusturya'da demir yolu işçilerinden grev - VİYANA

- Tren garından genel görüntüler - Tarife ve iptalleri gösteren monitörlerden detaylar - Bekleyen yolcu detayları - Ülke genelinde yaklaşık 40 bin demir yolu çalışanı greve gittiVİYANA (AA) - Avusturya genelinde yaklaşık 40 bin demir yolu çalışanı, çalışma koşulları ve aylık ücretlerine ilişkin talep ettikleri iyileştirmenin kabul edilmemesi nedeniyle greve gitti.Başkent Viyana'daki Hauptbahnhof merkez tren garı başta olmak üzere ülkedeki bütün tren istasyonlarında düzenlenen grev nedeniyle demir yolu çalışanları iş bırakırken, 2 saat boyunca tren seferleri de yapılamadı.Garlardan Almanca ve İngilizce yapılan anonslarda, yolculara tren seferlerinin iptali ve yaşanan gecikmelere ilişkin bilgi verildi.
Özellikle turistlerin olumsuz etkilendiği eylemi "uyarı grevi" olarak adlandıran demir yolu çalışanları sendikası VİDA tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı hükümet ve işverenlerle yıllık maaş artışları başta olmak üzere çalışma süreleri ve sosyal hakların iyileştirilmesi gibi talepleri hususunda uzlaşamazlarsa daha uzun süreli grevlere gidileceği belirtildi.VİDA, geçen hafta yaptığı açıklamada, yıllık maaş artışı, çalışma süreleri ve sosyal hakların iyileştirilmesine ilişkin yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını bu nedenle "uyarı grevine" gidileceğini duyurmuştu.

Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Tren Seferleri Yazılı Açıklama İngilizce 

İlgili Foto Galeriler
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı