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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Avusturya'da 'Batı Balkan Buluşması' - VİYANA

Avusturya'da 'Batı Balkan Buluşması' - VİYANA

Avusturya 'da "Batı Balkan Buluşması" - VİYANA - Aile fotoğrafı çekimi - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un konuşması - AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn'ın konuşmasıbir araya geldi. Avusturya 'nın başkenti Viyana'da "Batı Balkan Buluşması" adı altında düzenlenen toplantıda, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Kosovo Başbakanı Ramuş Haradinaj, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdiç ve AB Komisyonu üyesi Johannes Hahn,bir araya geldi.

Misyon Toplantı Çekim Başkent 

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