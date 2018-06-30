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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Avusturya’da aşırı sağcı hükümet protesto edildi

- Avusturya’da aşırı sağcı hükümet protesto edildi

protestolardan görüntüler

( VİYANA ) VİYANA

Sivil Toplum Kuruluşu Aşırı Sağ Aşırı Sağcı Sivil Toplum Hükümet 


- Avusturya aşırı sağcı koalisyon hükümetinin politikaları 100 binden fazla kişinin katılımı ile başkent Viyana’da protesto edildi. Avusturya’nın başkenti Viyana’da aşırı sağcı koalisyon hükümetinin, ülkedeki işçilerin günlük çalışma süresini günlük 8 saatten 12 saate çıkartma kararı başta olmak üzere yabancı karşıtı ve kutuplaştırıcı politikaları sebebi ile başlatılan protestolar 100 binin üzerinde vatandaş katıldı.
Viyana’daki önemli tren garlarından Westbahnhof'da toplanan göstericiler, Mariahilfer caddesinden, kahramanlar meydanına kadar yürüdü. Göstericiler, “Biz buradayız, sesimizi yükseltiyoruz, çünkü izin saatlerimiz çalınıyor” şeklinde sloganları attı. Meydanda ise çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri gösteriye katılan vatandaşlara seslendi. Avusturya Sendikalar Birliği Başkanı Wolfgang Katzian ise yaptığı konuşmada, hükümetin çalışma sürelerini 12 saate çıkartma kararına tepki göstererek, kararın halk oylamasına götürülmesini söyledi.

Bir başka sendika sözcüsü Rainer Wimmer ise 12 saat uygulamasına karşı çıkmak için her türlü yola başvuracaklarını kaydederek, gerekirse grev yapacaklarını ifade etti.
Yaklaşık 4 saat süren gösteri olaysız sona erdi.
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