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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri - VİYANA

Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri - VİYANA

- Avusturya 'da aşırı sağ karşıtı gösteri - Gösteriden detaylar Avusturya ’da aşırı sağ karşıtı gösteri - Viyana’da bir grup gösterici, aşırı sağcı "Kilim Hareketi" üyelerinin düzenlediği yürüyüşü protesto etmek için gösteri düzenlediVİYANA (AA) - Avusturya ’nın başkenti Viyana’da aşırı sağ karşıtı göstericiler, aşırı sağcı "Kimlik Hareketi" üyelerinin düzenlediği yürüyüşü protesto etti.Viyana’nın 19. bölgesinde toplanan göstericiler, “Irkçılara hayır”, “Nazilere yönetimde hayır” yazılı pankartlar taşıdı.Aşırı sağcı grubun basın açıklaması yapacağı Cobenzl Meydanı'na doğru yürüyen göstericiler, hareket üyelerinin açıklama yapmasına izin vermedi.Eylemi düzenleyen Linkewende sivil toplum kuruluşu Sözcüsü David Albrich, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nazi Kimlik Hareketi'ni protesto etmek amacıyla gösteri yaptıklarını" söyledi.

- "Viyana, Chemnitz olmayacak"Albrich, ırkçı grubun Viyana başta olmak üzere ülkede etkinlik yapmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Almanya’nın Chemnitz kentinde mülteci, Müslüman ve yabancıları hedef alan saldırılarını burada yapmalarına izin vermeyeceğiz. Viyana, Chemnitz olmayacak." görüşünü paylaştı.Aşırı sağcı hükümetin politikalarının ırkçılığı körükleyerek, toplumda ayrışmaya neden olduğunu anlatan Albrich, Nazi dünya görüşüne yakın birçok ismin mevcut hükümette bakanlık görevi yürüttüğünü ifade etti.
Albrich, Almanya’da yaşananların Avusturya ’da tekrarlanmaması için her görüşten insanın ırkçı, Müslüman ve göçmen karşıtı gruplara karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Polisin, iki grubun karşılaşmaması için geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Sivil Toplum Kuruluşu Aşırı Sağcı Güvenlik Önlemi Dünya Görüşü Basın Açıklaması 

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