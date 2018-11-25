Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Avusturya Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Avusturya Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Olay yerinden görüntü

Güzergah Akalan Kaçış Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Polis ekiplerinin incelemesi
-Büyükelçilikten görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da Avusturya Büyükelçiliği önünden geçen bir otomobilden etrafa rastgele ateş açıldı. Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için alarm durumuna geçti. Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesinde gece yarısı Atatürk Bulvarı üzerinde Kızılay Meydanı istikametinde seyir halinde olan bir otomobilden Avusturya Büyükelçiliği’nin önünde havaya ateş açıldı. Bölgede birkaç el silah sesinin duyulmasının ardından araç aynı istikamette kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerindeki mermi kovanlarını koruma altına aldı. Büyükelçilik önündeki yolu araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, görevlerin ve çevre esnafının ifadesini aldı. Daha sonra noktaya gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, civardaki delilleri topladı. MOBESE kameralarından aracın kaçış güzergahını takip eden ekipler, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için alarm durumuna geçti. Olayın büyükelçiliğe yönelik olup olmadığı araştırılıyor. (CNR-İHS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı