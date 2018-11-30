Avustralyalı öğrencilerden çevre eylemi - MELBOURNE
- Melbourne 'daki gösteriye yürüyerek gelen öğrencilerden görüntüler - Yapılan konuşmalardan, taşınan pankartlardan genel ve yakın görüntüler - Melbourne caddelerinde yürüyüşe geçen göstericilerden görüntüler - Lise öğrencileri Masket Matityahu ve Camille Meric ile yapılan röportajlar Avustralyalı öğrencilerden çevre eylemi - Hükümetin iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini isteyen binlerce öğrenci gösteri düzenlediMELBOURNE (AA) - Avustralya Federal Hükümeti'nin iklim değişikliğine yönelik adım atmasını isteyen binlerce öğrenci, ülke genelinde okula gitmeyerek gösteri düzenledi. Başta Melbourne , Sydney, Brisbane ve Perth olmak üzere ülkenin birçok kentinde Başbakan Scott Morrison'un çağrılarına rağmen okula gitmeyen ilk, orta ve lisede okuyan binlerce öğrenci "İklim Değişikliği İçin Okul Grevi"ne katıldı. Öğrenci velileri, öğretmenler ve çevrecilerin de destek verdiği Melbourne 'deki gösteriye okul formaları ile katılan yaklaşık 2 bin öğrenci, Başbakan Scott Morrison yönetimindeki Avustralya hükümetinden iklim değişiklikleri konusunda bir an önce harekete geçmesini istedi.Küresel ısınma, deniz seviyesinin yükselmesi, hava şartlarındaki olağandışı değişimler, mercan kayalıklarının yok olma tehlikesi ve kömürle enerji üretimi gibi konularda önlem alınmasını talep eden göstericiler, Başbakan Morrison'un "öğrenciler okulda durmalı, okullarda aktivizm yerine öğretim istiyoruz, okullarımızın parlamentoya dönüşmesini desteklemiyoruz." şeklindeki ifadelerine de tepki gösterdi.Gösteride "Scott okula dön", "Gelecek seçimleri düşünmeyi bırak, bizim geleceğimizi düşünmeye başla", "Geleceğimizle oynama", "Çevremizin yağmalanmasına izin verme", "Başka dünya yok" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, mercan kayalıklarına ve çevreye zarar verdiği belirtilen Queensland eyaletindeki Adani kömür madeninin de kapatılmasını talep etti. - "Çok fazla zamanımız yok, değişimi şimdi yapmamız lazım"Göstericiye katılan lise öğrencisi Masket Matityahu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Değişim istiyoruz. Bizim için daha iyi bir gelecek istiyoruz. Bu bizim neslimiz. Çok fazla zamanımız yok, değişimi şimdi yapmamız lazım." dedi. Son yıllarda yeryüzündeki olumsuz çevresel değişimin farkında olduklarını, bu yüzden de bir an önce tedbir alınması gerektiğini savunan bir diğer lise öğrencisi Camille Meric ise "Gelecekte insanlar için dünyamızın iyi ve mükemmel olacağından emin olmak istiyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız için değişimi şimdi yapalım ki sonra yapmalarına gerek olmasın." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Melbourne şehir merkezindeki yürüyüşle devam eden gösteri, 3 saatin ardından sona erdi.