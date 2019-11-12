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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Avustralya’daki orman yangınları Yeni Zelanda’ya doğru ilerliyor

- Avustralya’daki orman yangınları Yeni Zelanda’ya doğru ilerliyor

Yükselen dumanlar

( CANBERRA ) CANBERRA

Orman Yangınları Bilim Adamları Yangına Müdahale 


- Avustralya'da etkili olan orman yangınlarının Yeni Zelanda’ya ulaşabileceği belirtildi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avustralya’da maddi hasara neden olan yangınların Yeni Zelanda’ya ulaşabileceği ifade edildi. Yeni Zelandalı bilim adamları, Avustralya’daki dumanların yarın Yeni Zelanda’yı vurabileceği ve sağlık sorunlarına neden olabileceğini aktardı. Eyalet genelinde 90'dan fazla noktada yangın çıkmıştı. Yeni Güney Galler’de yetkililer, Eylül ayından bu yana yüzlerce yangına müdahale etti. Geçen ay, şiddetli orman yangınlarında evlerini korumaya çalışan 2 kişi hayatını kaybetti.
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