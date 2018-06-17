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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Avustralya'da 'Vivid Sydney Festivali' Sona Erdi - Sydney Kenti Işıklarla Renklendi

- Avustralya'da 'Vivid Sydney Festivali' Sona Erdi - Sydney Kenti Işıklarla Renklendi

festivaldden görüntüler

( SİDNEY ) - Avustralya'da "Vivid Sydney Festivali" sona erdi- Sydney kenti ışıklarla renklendi SİDNEY

Rekor Dolar 50 Milyon Dolar Etiler Festival 


- Avustralya'nın Sydney kentinde bu yıl sekizincisi düzenlenen, ülkenin en büyük görsel şöleni olan "Vivid Sydney Festivali" sona erdi. Avustralya’nın Sydney kentinde her yıl düzenlenen Vivid Sydney etkinliği bu yılda görsel bir şölene dönüştü. Her kültürden sokak yemekleri, danslar ve ışık gösterilerinin düzenlendiği festivalde başta Harbour Bridge olmak üzere, Opera House ve Sydney’in en büyük binaları renklendirildi. 25 Mayıs ile 16 Haziran arası her yıl yapılan Vivid Sydney etkinlikleri kapsamı bu yıl genişletilerek adeta bir gösteri halini aldı. Milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde ışık gösterileri eşliğinde masallar, Sydney’in en büyük binalarına yansıtıldı, yerel halk ve turistlerin katılımıyla sokaklar canlandı, eğlenceler ve etkinlikler katılımcılarda büyük heyecan oluşturdu. Ziyaretçi rekoru 26 Mayıs 2009’da başlayan ve her yıl müzikler, akıllı ışıklar ve hikayeler ile gelişerek ve büyüyerek devam eden gösteride 2012 yılında 10 milyonluk gelir getirisi ve 2015 yılında 1.5 milyon ziyaretçiye ulaşılmıştı. Vivid Sydney etkinlikleri ise bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı. 23 gece süren Vivid Sydney’e bu yıl 3 milyondan fazla ziyaretçi katıldı ve 150 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.
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