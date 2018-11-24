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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Avustralya'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - MELBOURNE

Avustralya'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - MELBOURNE

- Broadmeadows Camii konferans salonunda gerçekleşen programa katılanlardan görüntüler. - Konuşmacılardan genel ve detay görüntüler - Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Mümin Şener ile röportajAvustralya'da Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleriMELBOURNE (AA) - Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla Avustralya'nın Melbourne kentinde "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu etkinlik düzenlendi.
Mevlid - i Nebi Haftası nedeniyle Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği tarafından organize edilen "Hz. Peygamber ve Gençlik" programı, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Broadmeadows Camisi konferans salonunda yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an - ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinliğe, Avustralya'da temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Mümin Şener, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, Sydney İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy konuşmacı olarak katıldı.
Arslantaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen panelde, Hz. Peygamber'in hayatı boyunca genç sahabelere ve onların kararlarına nasıl önem verdiği örneklerle anlatıldı. - "Hz. Resulullah, kızı Fatıma yanına geldiğinde kalkar ve altına minder koyarmış"Paneldeki konuşmasında gençler dendiğinde sadece erkelerin anlaşılmaması gerektiğini hatırlatan Şener, "Hazreti Resulullah, kızı Fatıma yanına geldiğinde kalkar ve altına minder koyarmış." ifadelerini kullandı.Şener, programın ardından Hz. Peygamber'in gençliğe bakışı hakkında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Gençler bir toplumun geleceği. Hazreti Resulullah, 'hiç şüphesiz ben öğretmen olarak gönderildim' buyuruyor ve ilk öğrencileri de gençler. Çevresine baktığımızda birçok genç var ve Hz. Peygamber o gençler aracılığıyla ilk vahyi diğer kuşaklara aktaracak şekilde onlara öğretiyor." ifadelerini kullandı.Avustralya'da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren camilerde, Mevlid - i Nebi Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu etkinlikler devam edecek.

Muhabir Öğretmen Konferans Öğrenciler 

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