Avustralya'da 'Küresel İklim Grevi' - MELBOURNE Haberi

Avustralya'da "Küresel İklim Grevi" - MELBOURNE - Gösteri yürüyüşünden detaylar - Lise öğrencisi İsabella Mitchell - Sears ve Kate Smith ile yapılan röportajlarMELBOURNE (AA) - Öğrencilerin önderliğinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkat çekmek isteyen çevreciler, Canberra, Sydney ve Melbourne başta olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 100 noktada gösteri düzenledi.
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