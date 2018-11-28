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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Avustralya'da Ani Su Baskınları: 1 Ölü

- Avustralya'da Ani Su Baskınları: 1 Ölü

Sel baskını görüntüleri

( SİDNEY ) - Avustralya'da ani su baskınları: 1 ölü SİDNEY

Trafik Kazası Polis Memuru Sel Baskınları Şiddetli Yağış Yardım Çağrısı 


- Avusturalya'nın Sydney şehrinde şiddetli yağışın neden olduğu ani sel baskınları yüzünden 500 kişi acil yardım çağrısında bulundu. Selde mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken, 1 kişi sele bağlı trafik kazasında hayatını kaybetti. Avustralya'da etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, Sydney şehri ve civarında ani sel baskınları, elektrik kesintileri ve uçuşlarda rötarlara neden oldu. Sel ve fırtınadan etkilenen 500 kişi acil yardım çağrısında bulundu. Meteoroloji uzmanlarına göre, Sydney'in aylık ortalama yağış miktarı 2 saatte yağdı. Yetkililer, az 11 kişinin sel nedeniyle yolda kalan araçlardan kurtarıldığını, 1 kişinin ise kaza nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkililer ayrıca, Sydney'de 2 polis memurunun motosiklet kullananlara yardım ederken düşen ağaç yüzünden yaralandığını bildirdi. Şehirde çok sayıda nakliye hizmeti ve uçuşlar ya iptal edildi ya da gecikmeye uğradı. Avustralya Meteoroloji Bürosu, bölgenin 1984'ten bu yana en yağışlı gün yaşadığını söyledi.

Büro yetkilileri, yağış yoğunluğunun olağanüstü olduğunu bildirerek, 90 dakikada 91 milimetre yağmur yağdığını belirtti.
Yeni Güney Galler'in (NSW) kıyı bölgelerinde etkili olan yağışlardan sonra Yardımcı Komiser Michael Corboy, insanları fırtına ve yağış konusunda uyararak, "Sürücüler sel baskınlarının yaşandığı bölgelerde araç kullanmamalı ve su basmış geçitlerden geçmeye çalışmamalı" dedi.

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