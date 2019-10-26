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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Avustralya’da alışveriş merkezinden ‘‘Mehterli’’ tanıtım - MELBOURNE

Avustralya’da alışveriş merkezinden ‘‘Mehterli’’ tanıtım - MELBOURNE

- Avustralya Türk Mehter Takımı'nın yaptığı gösteriden görüntüler - Gösteriyi izleyenlerden görüntüler. - Broadmeadows Central Alışveriş Merkezi Pazarlama Müdürü İlhan Uysal ile röportaj - Mustafa Kul, Lorraine Peters ve Elya Andrade ile yapılan röportajlar. Avustralya'da alışveriş merkezinden "Mehterli" tanıtım - Melbourne 'deki bir alışveriş merkezi, 45'inci kuruluş yıl dönümünde Mehter gösterisiyle tanıtım yaptıMELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde Türklerin yoğun yaşadığı Broadmeadows semtindeki bir alışveriş merkezi 45'inci kuruluş yıl dönümünü, Avustralya Türk Mehter Takımı ile kutladı. Melbourne 'un kuzeydoğusunda yer alan Broadmeadows Central Alışveriş Merkezi, bölgedeki Türk nüfusu dikkate alarak, 45'inci yıl etkinliklerinde Avustralya Türk Mehter Takımı'na yer verdi.Bölgenin en büyüğü olan alışveriş merkezinin içinde, mehter marşları eşliğinde Avustralya ve Türk bayrakları ile yürüyen mehteranlar, alışverişe gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Birçoğu mehter marşını ilk kez duyan Avustralyalılar, cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti.Broadmeadows Central Alışveriş Merkezi Pazarlama Müdürü İlhan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki Türklerin yoğunluğunu dikkate alarak tanıtımı mehter takımıyla yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Semtin çok kültürlü yapısına uygun bir kutlama istediklerini belirten Uysal, "Bu semtte yaşayanlara hitap eden bir faaliyet yapmak istedik. Broadmeadows'da 12 bin Türk var, onları buraya yönlendirmek için böyle bir etkinlik düzenledik." ifadelerini kullandı. - "Mehter herkesi bir araya getirdi"Gösteriyi ilgiyle takip eden Lorraine Peters, "Bence inanılmaz, böyle bir müziğe daha önce hiç rastlamadım, (mehter) çok güzel herkesi bir araya getirdi." dedi.
Müzik ve kostümlerden etkilendiğini belirten Elya Andrade de "Müziği sevdim, kıyafetler çok güzeldi, Türkiye'yi seviyorum." ifadesini kullandı. - "Mehter takımın görünce kendimi Türkiye'de hissettim"Alıveriş merkezinde kuyumcu Mustafa Kul da "Halk artık bizim ne olduğumuzu görmeli, neler yaptığımızı da bilmeli. Bu tanıtımın, sadece Türklere değil de bütün Avustralyalılara yapılması çok güzel." diye konuştu.
Satı Karadağ da "Mehteri görünce kendimi Türkiye'de hissettim, gurbet zor ama kalbimiz her zaman Türklerle." dedi.

Alışveriş Muhabir Mehter Takımı Alışveriş Merkezi 

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