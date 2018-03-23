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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Avustralya’da '23'üncü Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu' - MELBOURNE

Avustralya’da '23'üncü Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu' - MELBOURNE

Avustralya’da "23'üncü Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu" - MELBOURNE - Melbourne 'da düzenlenen Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şov’undan görüntüler - Kapalı alandaki çiçeklerle giydirilmiş cansız mankenler, ağaç yapraklarından özel tasarımlar, farklı malzemeler kullanılarak yapılan süslemelerden görüntüler. - Alanı gezen ziyaretçilerden görüntüler - Dış mekandaki bahçe tasarımlarından ve insanlardan görüntülerAvustralya’da "23'üncü Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu"MELBOURNE (AA) - Avustralya’da, dünyanın farklı ülkelerinden bahçe ve tasarım uzmanı kuruluşların katılımıyla 23'üncüsü düzenlenen " Melbourne Uluslararası Çiçek ve Bahçe Şovu" renkli görüntülere sahne oldu.Kraliyet Fuar Binası ile çevresindeki Carlton Bahçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Avustralyalılar yoğun ilgi gösterdi.Avustralya ve dünyanın birçok ülkesinden gelen tasarım ve bahçe alanında uzman kurumların katıldığı etkinlikte, canlı ve kuru çiçeklerin yanı sıra bitkisel malzemelerden yararlanılarak dizayn edilen özel tasarımlar da sergilendi.Etkinlikte ayrıca ev dizaynlarından bahçe düzenlemesine, bitki türlerinden heykellere, bahçe düzenleme aletlerinden tohumlara, çocuk parklarından mini havuz tasarımlarına kadar her türlü malzeme yer aldı.Etkinlik, her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Özel Tasarım Manken Ziyaretçiler Mankenler Cansız Manken 

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