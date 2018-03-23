Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Avustralya’da 150 Balina Karaya Vurdu İzle

- Avustralya’da 150 Balina Karaya Vurdu İzle

karaya vuran balinalar

( CANBERRA ) - Avustralya’da 150 balina karaya vurdu CANBERRA

Köpek Balığı Köpek Balina Yabani Hayvanlar Saldırı 


- Avustralya’nın batısında 150 kısa kanatlı pilot balina karaya vurdu. Avustralya'nın batısındaki Hamelin Körfezi'nde 150 kısa kanatlı pilot balina karaya vurdu. Balinaların karaya vurduğunu fark eden bir balıkçının haber vermesi üzerine kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Karaya vuran 75 balinanın ise öldüğü belirtildi. Parklar ve yabani hayvanlar ekipleri hayatta kalan diğer balinaları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer bölgede yaşayanları olası köpek balığı saldırılarına karşı uyardı ve bölgede yaşayanlara kıyıdan uzak durmaları gerektiği yönünde çağrıda bulundu. Hamelin Körfezindeki tüm plajlar hizmete kapatıldı. Uzunluğu 6 metreyi bulan yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığındaki kısa kanatlı pilot balinalar gruplar halinde yaşıyor.
İlgili Foto Galeriler
Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı