Avukatlık hayali yıllar sonra gerçek oldu - ANKARA İzle
- Adliye Sarayı'na girerken - Adliye Sarayının içerisinden - Duruşma salonundan - Baro odasından görüntüler - Yıllık ve fotoğrafları göstermesi - Osman Bostan'ın konuşmasıAvukatlık hayali yıllar sonra gerçek oldu - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıfta okurken maddi imkansızlık nedeniyle 1964 yılında okulunu bırakıp memurluk yapmaya başlayan 74 yaşındaki Osman Bostan, af sayesinde 5 yıl önce yeniden döndüğü fakülteyi geçen yıl tamamladı - Stajyer avukatlık yapan Bostan: - "Yaşıma rağmen kararlılıkla okula devam ettim. Fakültede birlikte okuduğumuz öğrenciler açısında da bu yaşta okumamın itici bir güç olduğuna inanıyorum" - "Şimdiden genç avukatlar, 'Osman amca senin çevren geniş gel birlikte çalışalım.' diyorlar. Staj bittikten sonra artık teklifleri değerlendireceğim"ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyken maddi imkansızlık nedeniyle 1964 yılında eğitimini yarım bırakan ancak af ile 5 yıl önce okula yeniden dönen 74 yaşındaki Osman Bostan, diplomasını alıp stajyer avukatlık yapmanın gururunu yaşıyor.Çubuk ilçesinde yaşayan Osman Bostan, üniversite sınavıyla aynı dönemde girdiği devlet memurluğu sınavını da kazanınca fakülteyi bıraktıktan sonra bir kamu kurumunda devlet memuru olarak meslek hayatına başladı. Bostan, memurluktan emekli olduktan sonra, 2012 yılında çıkan aftan faydalanarak çocukluk hayali hukuk fakültesini bitirebilmek için okula yeniden kaydını yaptırdı.Birinci sınıfta bıraktığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini aradan geçen 48 yıldan sonra yeniden başlayan Bostan geçen yıl da üniversiteden mezun oldu. - "Okuldan ayrıldığım için çok üzülmüştüm"Osman Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memurluktan emekli olduktan sonra bir müddet serbest çalıştığını, iş hayatını bırakınca af kapsamında fakülteye döndüğünü ve öğrencilik yıllarını yeniden yaşadığını söyledi.
Kendisini tekrar genç gibi hissetmeye başladığını, ilçedeki gençlere de örnek olduğunu ifade eden Bostan, şu değerlendirmede bulundu:"İlk zamanlarda yapıp yapamayacağımın tereddütleri vardı ama okula devam ettikçe derslerim iyiye doğru gitti. Yaşıma rağmen kararlılıkla okula devam ettim. Fakültede birlikte okuduğumuz öğrenciler açısında da bu yaşta okumamın itici bir güç olduğuna inanıyorum. Bu özelliğimle hem öğrenciler hem de hocalar tarafından seviliyordum."Torunlarının da kendisiyle yarıştığını aktaran Bostan, "Benim bu gayretimi gördükçe onlarda da okuma aşkı arttı. Torunlarımda bu net olarak görülüyor, hepsi de çok başarılı oldular okullarında. Bazen aramızda şakalaşıyoruz, 'Bana dede demeyin, ben de öğrenciyim' diyordum. Bazen de notlarımızı kıyaslıyorduk." ifadesini kullandı. - "Staj bittikten sonra teklifleri değerlendireceğim"Bostan, stajyer avukat olmasına rağmen birçok genç avukattan birlikte çalışma teklifi aldığını belirterek, "Şimdiden genç avukatlar, 'Osman amca senin çevren geniş gel birlikte çalışalım.' diyorlar. Staj bittikten sonra artık teklifleri değerlendireceğim." diye konuştu. İlçede avukatlık yapan Yaşar Sarı da Osman Bostan'ı yıllardır tanıdığını ve azmiyle kendilerine cesaret verdiğini dile getirdi.Bu yaşta hukuk fakültesini bitirmenin kolay olmadığını vurgulayan Sarı, "Osman amca hem bize hem de gençlere karalılığı ve azmi öğretiyor. Ben inanıyorum ki onun bu başarısı gençlere güç veriyor, destek veriyor. Bu özellikleriyle onun bizim meslektaşımız olması bize gurur verecek. Onun tecrübelerinden yaralanmayı çok isteriz." sözlerine yer verdi.