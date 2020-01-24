Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı İzle

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da bir avukatlık bürosunda müvekkil yakınları ve avukat arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Başkentte bir avukat ve müvekkil yakınları arasında alacak verecek tartışmasından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönmüştü olayda 2 kişi yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre Ankara Barosu’na kayıtlı Şenol Ö. Çankaya Söğütözü Caddesi'ndeki plazada bulunan avukatlık bürosunda müvekkili olan sanığın yakınlarıyla bir araya geldi. Görüşmede alacak verecek davası yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine Tahir A., Abdurrahim A., Mehmet T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Şenol Ö. İle kavga etmeye başladı o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Avukat, arbede sırasında silahıyla ateş etti. Tahir A., silahtan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.



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