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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Avukata kesici aletle yapılan saldırı - MERSİN

Avukata kesici aletle yapılan saldırı - MERSİN



: - Erdemli Adliye Sarayı tabelasından görüntü - Avukatlardan görüntü - Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Demircioğlu’nun konuşması - Baro Erdemli Temsilcisi Fahrettin Gürsoy'un konuşması - Avukata bıçaklı saldırı yapan zanlının adliyeden çıkarılışı - Polis otosunun adliyeden ayrılması Mersin 'de avukata kesici aletle yapılan saldırı - Erdemli ilçesinde icra nedeniyle satışa çıkarılan bir dairenin işlemlerini takip eden avukatı, kesici aletle yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde, icra nedeniyle satışa çıkarılan bir dairenin işlemlerini takip eden avukatı, kesici aletle yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.Erdemli İcra Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir dairenin satışını takip eden avukat Muhteşem Tekin Turhan'ı kesici aletle yaraladığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Enver A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu ile Erdemli Baro Temsilcisi Avukat Fahrettin Gürsoy da Erdemli Adliye Sarayı önünde olayı kınayan açıklama yaptı.

Bıçaklı Saldırı Saldırı 

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