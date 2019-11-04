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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avukat eşini öldürmüştü, tutukluluk halinin devamına karar verildi Haberi

Avukat eşini öldürmüştü, tutukluluk halinin devamına karar verildi Haberi

ARŞİV-

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Bild Bilirkişi Irak 


- Diyarbakır’da, avukat eşini çocuklarının gözü önünde silahla öldüren Mesut Issı hakkında, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı’yı çocuklarının gözü önünde kurşunlayarak öldüren Mesut Issı’nın yargılanmasına Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mesut Issı, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmesi nedeni ile katılmazken, sanık ve müdafi avukatları hazır bulundu. Avukatların yapmış olduğu savunmaların ardından mahkeme, bilirkişiden analizlerin gelmesi ve eksik evrakların tamamlanması için davayı 27 Ocak 2020’ye erteledi. Olayın geçmişi Olay 19 Mayıs’ta Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana gelmişti. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu Issı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartışmış, tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu Issı, araçtan çıkarak yürümeye başlamış, bu sırada aracı park eden Mesut Issı, çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırmıştı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu Issı olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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