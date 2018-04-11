Avrupalı aşçı adayları gastronomi kenti Gaziantep'te

-Avrupalı öğrencilerin yemek yapma görüntüsü

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( GAZİANTEP )- 30 aşçı adayı Gaziantep yemeklerini yerinde öğreniyor GAZİANTEP



- İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) organizasyonunda Avrupa’nın farklı ülkelerinden 30 aşçı adayı gastronomi kenti Gaziantep’e geldi. Öğrenciler, Gaziantep yemeklerini yerinde öğreniyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden 30 aşçı adayı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Kreatif Şehirler Ağı'na giren Gaziantep'e geldi. Avrupalı aşçı adayları, Gaziantep Üniversitesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Burada ilk defa Gaziantep’in yöresel yemeklerini yapmaya çalışan gruba, kentin yöresel yemeklerinden olan dolma, sarma, mercimekli köfte ve ekşili köfte yapımı öğretildi. 5'er kişilik gruplara ayrılan aşçı adaylarına Gastronomi Bölümü öğrencileri rehberlik etti. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, 2018 yılı için gastronomi alanında projeler geliştirdiklerini belirterek, yapılan çalışma ile bölge turizmine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Akyılmaz, "Bu programın temel amacı ilimizin ve bölgemizin gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu anlamda yöresel yemeklerimizin hem dünyaca tanınır hale gelmesi ve aşçılarımızın uluslararası arenada rekabet edebilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Ve gastronomi alanında çeşitlerimizin, markalarımızın ve bilinirliğinin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 2018 yılı içerisinde gastronomi ile alakalı birçok faaliyet yapacağız. İlimze şu anda 30 tane farklı Avrupa ülkelerinden gelen yabancı gençleri ağırlıyoruz“ dedi.

“Gastro diplomasiyi geliştirmek istiyoruz“ Akyılmaz, gastro diplomasiyi geliştirmeye çabaladıklarını anlatarak, "Onlara öncelikle yöresel mutfağımızı tanıtıyoruz. Sadece tanıtmak ile kalmayıp yemek yaptırarak işi teoriden pratiğe aktarıyoruz. Öte yandan bölgemizdeki gastronomi turizminin en önemli paydaşları olan kurumlar ile işbirliği yapıyoruz. Bugünde bu etkinliğin bir çıktısı olarak burada öğrenilmiş yemekler Avrupa’da birçok grupta anlatılacak ve öğretilecek. Bakarsınız ki, bu gruptan birisi kendi ülkesinde Gaziantep yemeklerini üreten ve satan bir restoran açar. Dolayısıyla aynı zamanda gastro diplomasiyi de geliştirmek istiyoruz. Kendi mutfağımızdaki yemeklerin kendi işletmecilerimiz tarafından Avrupada’ki başkentlerde üretilmesini ve satılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Aşçı adayları yaptıkları yemeklerin ardından yöresel yemekler ve baklava ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (AKG-SD-

