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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Avrupa Yetim-Der'den Bangladeş'teki kimsesiz çocuklara yardım - DAKKA

Avrupa Yetim-Der'den Bangladeş'teki kimsesiz çocuklara yardım - DAKKA

- Yetimhanedeki kimsesiz çocuklara yardım dağıtılması - Dernek yetkilisi Hüseyin Ateş'in konuşmasıAvrupa Yetim - Der'den Bangladeş'teki kimsesiz çocuklara yardımDAKKA (AA) - İhtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Avrupa Yetim - Der ekibi, Bangladeş'in başkenti Dakka 'da kimsesiz 120 çocuğa hijyen ve kırtasiye malzemesi dağıttı, gıda yardımında bulundu.Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan Arakanlı 7 bin 500 Müslüman aileye ve kimsesiz çocuklara yarım yapmak üzere yola çıkan dernek yetkilileri Dakka 'ya ulaştı.Burada Pothokoli Phatshala yetimhanesinde bulunan kimsesiz 120 çocuğa ulaşan ekipler, çocuklara hijyen ve kırtasiye malzemesi dağıttı, gıda yardımında bulundu.Dernek yetkilisi Hüseyin Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetimhane yetkililerin talebi üzerine kimsesiz çocuklara temizlik malzemesi dağıttıklarını söyledi.

Hayırseverlerin yardımını ihtiyaç sahibi aileler ve kimsesiz çocuklara ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Ateş, şöyle konuştu:"Buradaki kimsesiz çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürdüysek ne mutlu bize. Biz hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak üzere buraya geldik. İnşallah Arakanlıların kaldığı kamplarda kimsesiz çocuklara ve ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye ulaşmaya, yardım ulaştırmayı hedefliyoruz."

Gıda Yardımı Kimsesiz Çocuk Kırtasiye Malzemesi Hayırseverler Kimsesiz Çocuklar 

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