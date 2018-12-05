Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara yardım - COX'S BAZAR

Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara yardım - COX'S BAZAR

- Arakanlı Müslümanlara verilen çadır evlerin açılışının yapılması - Su kuyularından detaylar - Kamp yaşamından genel görüntüler - Dernek yetkilisi Hüseyin Ateş'in açıklaması - Hayırseverlerin desteğiyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda kalan mazlum Arakanlılar için 60 çadır ev, 2 mescit ve 3 su kuyusunun açılışı yapıldı - Dernek yetkilisi Hüseyin Ateş:"Burada insanların her türlü yardıma ihtiyacı var. Hayırseverlerimizden yardımda bulunmalarını istiyoruz"BANGLADEŞ (AA) - Avrupa Yetim - Der tarafından Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda kalan mazlum Arakanlılar için 60 çadır ev, 2 mescit ve 3 su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.
İhtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Avrupa Yetim - Der ekibi, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Kutupalan Kampı'na ulaştı.Ülkelerindeki zulümden kaçan binlerce Arakanlı için çadır köyü projesini hayata geçiren dernek sorumlularınca, hayırseverlerin yardımıyla yapılan 60 çadır ev, 2 mescit ve 3 su kuyusuna açılış töreni düzenlendi.
Dernek yetkilisi Hüseyin Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlılar için dernek olarak 3 yıldır yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dernek olarak hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlendiklerini belirten Ateş, bu doğrultuda kampta zorlu yaşam koşullarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlılara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Ateş, en önemli ihtiyaçlardan olan çadır evlere, yetim çocukları bulunan aileleri yerleştirdiklerini dile getirerek, altı beton, yağmur geçirmeyen çadırlarla barınma ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını belirtti.
"Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Allah bu hayrı yapan bütün hayırseverlerden razı olsun." diyen Ateş, şunları kaydetti:"Kampta yaklaşık 1 milyon Arakanlı var ve kadınlardan 21 bininin hamile olduğu bilgisini aldık. Binlerce çocuğun da eğitim imkanı yok. Hayırseverlerin yardımıyla medrese olarak da kullanılan bu tür mescitler, çocukların hem İslami hem de insani yönden gelişmesini sağlıyor. Bu kardeşlerimizin ihtiyacı maalesef bitmiyor. Kamplardaki kardeşlerimizin dediğine göre yardımlar azaldığı için zor dönemler geçiriyorlar. Önümüzdeki günlerde muson yağmurları başlayacak. Bu yağmurlar burada büyük tahribata yol açıyor. Burada insanların her türlü yardıma ihtiyacı var. Hayırseverlerimizden yardımda bulunmalarını istiyoruz."

Muson Yağmurları Açılış Töreni Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Hayırseverler 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Çocuklara Kıymayın Efendiler...Çocuklara Kıymayın Efendiler...
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı