Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara yardım - COX'S BAZAR
- Arakanlı Müslümanlara verilen çadır evlerin açılışının yapılması - Su kuyularından detaylar - Kamp yaşamından genel görüntüler - Dernek yetkilisi Hüseyin Ateş'in açıklaması - Hayırseverlerin desteğiyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda kalan mazlum Arakanlılar için 60 çadır ev, 2 mescit ve 3 su kuyusunun açılışı yapıldı - Dernek yetkilisi Hüseyin Ateş:"Burada insanların her türlü yardıma ihtiyacı var. Hayırseverlerimizden yardımda bulunmalarını istiyoruz"BANGLADEŞ (AA) - Avrupa Yetim - Der tarafından Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda kalan mazlum Arakanlılar için 60 çadır ev, 2 mescit ve 3 su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. İhtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Avrupa Yetim - Der ekibi, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Kutupalan Kampı'na ulaştı.Ülkelerindeki zulümden kaçan binlerce Arakanlı için çadır köyü projesini hayata geçiren dernek sorumlularınca, hayırseverlerin yardımıyla yapılan 60 çadır ev, 2 mescit ve 3 su kuyusuna açılış töreni düzenlendi. Dernek yetkilisi Hüseyin Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlılar için dernek olarak 3 yıldır yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.
Dernek olarak hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlendiklerini belirten Ateş, bu doğrultuda kampta zorlu yaşam koşullarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlılara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.
Ateş, en önemli ihtiyaçlardan olan çadır evlere, yetim çocukları bulunan aileleri yerleştirdiklerini dile getirerek, altı beton, yağmur geçirmeyen çadırlarla barınma ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını belirtti. "Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Allah bu hayrı yapan bütün hayırseverlerden razı olsun." diyen Ateş, şunları kaydetti:"Kampta yaklaşık 1 milyon Arakanlı var ve kadınlardan 21 bininin hamile olduğu bilgisini aldık. Binlerce çocuğun da eğitim imkanı yok. Hayırseverlerin yardımıyla medrese olarak da kullanılan bu tür mescitler, çocukların hem İslami hem de insani yönden gelişmesini sağlıyor. Bu kardeşlerimizin ihtiyacı maalesef bitmiyor. Kamplardaki kardeşlerimizin dediğine göre yardımlar azaldığı için zor dönemler geçiriyorlar. Önümüzdeki günlerde muson yağmurları başlayacak. Bu yağmurlar burada büyük tahribata yol açıyor. Burada insanların her türlü yardıma ihtiyacı var. Hayırseverlerimizden yardımda bulunmalarını istiyoruz."